В Нигерии неизвестные напали на деревню и убили более 50 жителей

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Нападавшие поджигали дома и стреляли
Фото: открытый источник

Нападавшие поджигали дома и стреляли

В Нигерии неизвестные напали на деревню на севере страны и убили по меньшей мере 51 человека, в том числе детей.

Об этом сообщает ВВС.

"Среди погибших в поселке Гваска, в районе Бирнин Гвари в штате Кадуна были дети в возрасте до 10 лет", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, которым удалось спастись, нападавшие поджигали дома и стреляли, в результате чего началась паника, люди бежали, многие - в направлении к боевикам. 

Есть предположение, что нападавшие принадлежат к банде угонщиков скота.

Жители поселка требуют от президента страны Мухаммада Бухари срочного развертывания большего количества полицейских и военных для защиты населенных пунктов, в частности поселка Гваска.

Ранее сообщалось, что в Нигерии после нападения боевиков Боко Харам бесследно исчезли 111 школьниц.

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