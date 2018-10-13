В Нигерии на нефтепроводе произошел пожар: погибли 19 человек

Власти предполагают, что пожар произошел из-за воров, которые пытались похитить топливо из нефтепровода

В пятницу, 12 октября, на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации (NNPC) произошел пожар, в результате которого погибли 19 человек, передает The Nation со ссылкой на официального представителя корпорации и корпус по вопросам безопасности и гражданской обороны Нигерии.

Согласно сообщению, возгорание произошло в штате Абия, недалеко от города Аба. Представитель нефтяной корпорации сообщил, что после пожара в двух близлежащих деревнях произошли взрывы. Жертвами инцидента стали 19 человек.

Как рассказал представитель компании Нду Угамаду, возможно, пожар произошел из-за преступников, которые пытались похитить топливо из нефтепровода.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и эксперты по безопасности из NNPC.

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