В Нигерии на нефтепроводе произошел пожар: погибли 19 человек

В пятницу, 12 октября, на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации (NNPC) произошел пожар, в результате которого погибли 19 человек, передает The Nation со ссылкой на официального представителя корпорации и корпус по вопросам безопасности и гражданской обороны Нигерии.

Согласно сообщению, возгорание произошло в штате Абия, недалеко от города Аба. Представитель нефтяной корпорации сообщил, что после пожара в двух близлежащих деревнях произошли взрывы. Жертвами инцидента стали 19 человек.

Как рассказал представитель компании Нду Угамаду, возможно, пожар произошел из-за преступников, которые пытались похитить топливо из нефтепровода.

