В Нигерии на нефтепроводе произошел пожар: погибли 19 человек

В пятницу, 12 октября, на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации (NNPC) произошел пожар, в результате которого погибли 19 человек, передает The Nation со ссылкой на официального представителя корпорации и корпус по вопросам безопасности и гражданской обороны Нигерии.
Согласно сообщению, возгорание произошло в штате Абия, недалеко от города Аба. Представитель нефтяной корпорации сообщил, что после пожара в двух близлежащих деревнях произошли взрывы. Жертвами инцидента стали 19 человек.
Как рассказал представитель компании Нду Угамаду, возможно, пожар произошел из-за преступников, которые пытались похитить топливо из нефтепровода.
Why NNPC Pipeline Exploded In Abia - Official - https://t.co/jo2cvRQ6Z7 pic.twitter.com/qo5zSVMR1b— InsideBusiness (@insidebizng) 12 октября 2018 г.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и эксперты по безопасности из NNPC.
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