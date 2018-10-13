13 октября 2018, суббота

В Нигерии на нефтепроводе произошел пожар: погибли 19 человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Власти предполагают, что пожар произошел из-за воров, которые пытались похитить топливо из нефтепровода
Фото: Energy Mix Report ‏via Twitter

Власти предполагают, что пожар произошел из-за воров, которые пытались похитить топливо из нефтепровода

В пятницу, 12 октября, на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации (NNPC) произошел пожар, в результате которого погибли 19 человек, передает The Nation со ссылкой на официального представителя корпорации и корпус по вопросам безопасности и гражданской обороны Нигерии.

Согласно сообщению, возгорание произошло в штате Абия, недалеко от города Аба. Представитель нефтяной корпорации сообщил, что после пожара в двух близлежащих деревнях произошли взрывы. Жертвами инцидента стали 19 человек.

Как рассказал представитель компании Нду Угамаду, возможно, пожар произошел из-за преступников, которые пытались похитить топливо из нефтепровода.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и эксперты по безопасности из NNPC.

 

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове