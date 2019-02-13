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В Нигерии после предвыборного выступления президента произошла давка, 15 погибших

Сегодня, 18:51
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ЕРА

В результате более десяти человек госпитализировали

В нигерийском городе Порт-Харкорт после давки на стадионе погибли минимум 15 человек, сообщает ВВС.

Случай произошел после предвыборного митинга президента Нигерии Мухаммаду Бухари, который баллотируется на новый срок. 

Когда президент закончил речь, многие зрители пошли к выходу, где и началась давка.

Свидетели происшествия рассказали, что ворота были частично заперты. Погибших растоптала напирающая толпа.

12 человек доставили в больницу.

Напомним, что президентские выборы в Нигерии назначены на 16 февраля. Главным оппонентом Бухари считается бывший вице-президент Атику Абубакар. 

Теги:   Нигерия

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