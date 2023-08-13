В Нигерии обрушилась мечеть, погибли семь человек
Мечеть (иллюстративное фото) (Фото:pexels.com/tima-miroshnichenko/)
В городе Зария на севере Нигерии обрушилась мечеть. В результате происшествия погибли семь человек, еще несколько получили ранения.
Об этом сообщает Reuters.
Трагедия произошла в штате Кадуна. В центральной мечети города находились сотни верующих, наблюдавших за послеобеденной молитвой.
«Сначала были найдены четыре тела, а затем еще три — после того, как спасатели обыскали заваленную мечеть», — рассказал представитель Нигерии Абдуллахи Кварбаи.