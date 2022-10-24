В Нигере боевики убили 11 мирных людей, ехавших по дороге 24 октября, 07:05 Регион «трех границ» часто страдает от нападений боевиков-джихадистов (Фото:REUTERS/Aaron Ross)

На западе Нигера боевики атаковали на дороге три грузовых автомобиля. В результате нападения погибли 11 человек.

Об этом сообщает France24.



Нападение произошло на отдаленной дороге между Нигером, Мали и Буркина-Фасо. Регион «трех границ» часто страдает от нападений боевиков-джихадистов, связанных с группировками Аль-Каида и ИГ.

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По словам чиновника из района Банибанга, террористы перехватили три грузовика и убили девять пассажиров.

В результате атаки также погибли два человека, которые ехали на мотоцикле.

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