В Нидерландах житель поселка близ Утрехта наткнулся на клетку с брошенным львенком

В голландском поселке Тиенхофен в 10 км на север от Утрехта местный житель во время утренней пробежки увидел клетку с брошенным львенком. Животному было не более четырех месяцев от роду.
Об этом сообщает BBC.
Клетка оказалась не запертой, и львенок мог из нее вылезти.
Vanochtend kregen de collega’s een wel hele bijzondere melding in Tienhoven. ???????? Iets gezien of gehoord?. Laat het ons weten #tienhoven #gevonden #getuigenoproep #politie https://t.co/g1n5VgJbn5 pic.twitter.com/HyVbgp2Izk— PolitieStichtseVecht (@PolitieStiVe) 7 октября 2018 г.
После осмотра ветеринаром животное доставили в Организацию по защите львов.
Местная полиция сделала официальное заявление с просьбой сообщить любую информацию о владельце.
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