В Нидерландах житель поселка близ Утрехта наткнулся на клетку с брошенным львенком

Клетка оказалась не запертой, и львенок мог из нее вылезти

В голландском поселке Тиенхофен в 10 км на север от Утрехта местный житель во время утренней пробежки увидел клетку с брошенным львенком. Животному было не более четырех месяцев от роду.

Об этом сообщает BBC.

Клетка оказалась не запертой, и львенок мог из нее вылезти.

После осмотра ветеринаром животное доставили в Организацию по защите львов.

Местная полиция сделала официальное заявление с просьбой сообщить любую информацию о владельце.

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