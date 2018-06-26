В Нидерландах запретили носить паранджу в общественных местах

Верхняя палата парламента Нидерландов приняла закон о запрете ношения скрывающей лицо одежды в общественных местах, таких как школы, правительственные учреждения и больницы.

Как передает Reuters, нижняя палата парламента одобрила законопроект еще в 2016 году после провала попытки ввести полный запрет на паранджу и другие скрывающие лицо вуали.

Новым законопроектом запрещается ношение скрывающих лицо предметов одежды или защитной экипировки, включая, например, мотоциклетные шлемы и лыжные маски, в общественных местах, но не на улицах.

Авторы инициативы пояснили, что новый запрет должен сделать школы, больницы и общественный транспорт более безопасными. Однако, по мнению критиков, его единственная цель - запретить мусульманские вуали, такие как паранджа и никаб.

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Законы о запрете на ношение в общественных местах мусульманских вуалей уже действуют в Бельгии, Франции, Дании и Испании.

Никаб - вуаль, закрывающая лицо, с узкой прорезью для глаз. Паранджа - вуаль, закрывающая все тело и лицо.