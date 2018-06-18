18 июня 2018, понедельник

В Нидерландах задержали водителя автобуса, который въехал в толпу на музыкальном фестивале

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Мотивы водителя автобуса пока неизвестны

Мотивы водителя автобуса пока неизвестны

Полиция задержала водителя автобуса, который совершил наезд на толпу посетителей фестиваля Pinkpop.

Как сообщает NOS, 34-летний мужчина был задержан в Амстердаме. Его подозревают в непреднамеренном убийстве и попытке непредумышленного убийства.

Правоохранители не рассказали, как им удалось задержать злоумышленника. Также пока неизвестны мотивы мужчины.

Напомним, инцидент произошел утром. Фургон въехал в толпу людей недалеко от кемпинговой зоны музыкального фестиваля Pinkpop. Один человек погиб, еще трое пострадали.

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