В Нидерландах задержали водителя автобуса, который въехал в толпу на музыкальном фестивале

Полиция задержала водителя автобуса, который совершил наезд на толпу посетителей фестиваля Pinkpop.

Как сообщает NOS, 34-летний мужчина был задержан в Амстердаме. Его подозревают в непреднамеренном убийстве и попытке непредумышленного убийства.

Правоохранители не рассказали, как им удалось задержать злоумышленника. Также пока неизвестны мотивы мужчины.

Напомним, инцидент произошел утром. Фургон въехал в толпу людей недалеко от кемпинговой зоны музыкального фестиваля Pinkpop. Один человек погиб, еще трое пострадали.