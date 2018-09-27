В Нидерландах задержали семь подозреваемых в подготовке масштабного теракта

Полиция Нидерландов задержала семь человек, подозреваемых в подготовке и организации масштабного террористического акта на территории страны.

Об этом сообщили в нидерландской прокуратуре.

Трех жителей Арнема, двух жителей Роттердама, одного жителя Хейссена и одного жителя Влардингена подозревают в подготовке "масштабного теракта в Нидерландах". Подозреваемые были задержаны в Арнеме и Верте. Во время задержания правоохранители изъяли огнестрельное оружие.

Расследование было начато в апреле 2018 года после того, как Служба общей разведки и безопасности Нидерландов сообщила, что мужчина иракского происхождения из Арнема планирует атаку на крупном мероприятии в Нидерландах с целью убить как можно больше людей.

Согласно сообщению прокуратуры, подозреваемые планировали нападение на публичное мероприятие с использованием бомбы и автоматов Калашникова, а также хотели взорвать автомобиль, начиненный взрывчаткой, в другом месте.

В прокуратуре и полиции Нидерландов заверили, что арест подозреваемых позволил предотвратить крупный теракт.

Напомним, что в июне в Нидерландах полиция задержала двух человек по подозрению в подготовке теракта и участии в террористической группировке.