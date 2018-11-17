17 ноября 2018, суббота

В Нидерландах протестующие обвиняют образ помощника Санта-Клауса - Черного Пита в расизме

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Помощник Синтаклааса - Черный Пит

Помощник Синтаклааса - Черный Пит

В городах Нидерландов активисты вышли на улицы, протестуя против персонажа Черного Пита - помощника Санта-Клауса.

Об этом сообщает Dutch News.

17 ноября в городе Заандейк проходила церемония в честь вхождения в страну Синтаклааса (Санта-Клауса). Между тем, в Роттердаме, Эйндховене, Гронингене, Занстаде, Леувардене и других городах прошли акции протеста. Протестующие вышли из баннерами с надписями: Черный Пит - это расизм. Они считают, что этот образ "эксплуатирует расовые стереотипы".

Между сторонниками и противниками этой новогодней традиции возникали столкновения. Правоохранители задержали семь человек в Роттердаме и Занстаде.

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