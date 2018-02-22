В Нидерландах парламент отменил закон, которым блокировалась Ассоциация Украина-ЕС

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Решение еще должен поддержать Сенат Нидерландов

Решение еще должен поддержать Сенат Нидерландов

Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за отмену закона о консультативном референдуме, который позволил в 2016 году заблокировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местное издание NOS.

За это решение проголосовали 76 депутатов, против - 69 членов оппозиции.

Законопроект подала министр внутренних дел Кайса Оллонгрен.

Через несколько недель закон об отмене референдума будет рассмотрен в Сенате (верхняя палата парламента). Отмечается, что здесь тоже правительственные партии имеют сильное большинство.

Закон о консультативном референдуме (его решения не обязательны к исполнению) вступил в силу в июле 2015 года. Он предусматривал, что граждане Нидерландов имеют право требовать проведения консультативного референдума по любым принятым законам, если в поддержку плебисцита будет собрано 300 тысяч подписей.

Референдум в Нидерландах состоялся 4 апреля 2016 года. 61% тех, кто приняли участие в референдуме, проголосовали против Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

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Однако 30 мая Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения.

После этого документ, которым ратифицируется Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, подписал король Нидерландов Виллем-Александр.

14 июня официальное издание Нидерландов опубликовало закон, ратифицируется Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

С 1 сентября в полном объеме вступил в силу действие Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной.

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