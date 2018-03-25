В Нидерландах открыли мемориал памяти жертв катастрофы рейса МН17

В Нидерландах открыли мемориал памяти жертв трагедии самолета Boeing-777 Малайзийских авиалиний, уничтоженного из российского ЗРК Бук в 2014 году.

Как сообщает посольство Украины в Нидерландах, мемориал открыт в городе Эйндховен.

"Трагедия МН 17 объединила нас. Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности!", - сказали дипломаты.

Unveiling of the Connection memorial in Eindhoven. The tragedy of MH 17 united us! We will always remember and do everything to bring those responsible to justice! pic.twitter.com/E2OMiKj2Ap — UKR Embassy in NLD (@UKRinNLD) 25 марта 2018 г.

Авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в районе села Грабово Донецкой области (расположен на территории, оккупированной террористами ДНР). Погибли все 298 человек, находившихся на его борту: 283 пассажиров и 15 членов экипажа.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

Следователи установили, что причастными к этому преступлению являются 120 человек.

По данным расследователей, ключевым организатором транспортировки российского Бука в Украину с территории РФ был командир "ДНР" Сергей Дубинский, известный под прозвищем "Хмурый".

5 июля 2017 года правительство Нидерландов заявило, что виновных в катастрофе самолета Боинг-777 Малазийских авиалиний, уничтоженного в небе над Донецкой областью, будут судить в Нидерландах, в соответствии с местным законодательством.