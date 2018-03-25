В Нидерландах открыли мемориал памяти жертв катастрофы рейса МН17

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Нидерландах открыли мемориал памяти жертв катастрофы рейса МН17
@UKRinNLD

В Нидерландах открыли мемориал памяти жертв трагедии самолета Boeing-777 Малайзийских авиалиний, уничтоженного из российского ЗРК Бук в 2014 году.

Как сообщает посольство Украины в Нидерландах, мемориал открыт в городе Эйндховен.

"Трагедия МН 17 объединила нас. Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности!", - сказали дипломаты. 

Авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в районе села Грабово Донецкой области (расположен на территории, оккупированной террористами ДНР). Погибли все 298 человек, находившихся на его борту: 283 пассажиров и 15 членов экипажа.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

Следователи установили, что причастными к этому преступлению являются 120 человек.

По данным расследователей, ключевым организатором транспортировки российского Бука в Украину с территории РФ был командир "ДНР" Сергей Дубинский, известный под прозвищем "Хмурый".

5 июля 2017 года правительство Нидерландов заявило, что виновных в катастрофе самолета Боинг-777 Малазийских авиалиний, уничтоженного в небе над Донецкой областью, будут судить в Нидерландах, в соответствии с местным законодательством.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове