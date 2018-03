В Нидерландах открыли мемориал памяти жертв катастрофы рейса МН17

В Нидерландах открыли мемориал памяти жертв трагедии самолета Boeing-777 Малайзийских авиалиний, уничтоженного из российского ЗРК Бук в 2014 году.

Как сообщает посольство Украины в Нидерландах, мемориал открыт в городе Эйндховен.

"Трагедия МН 17 объединила нас. Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности!", - сказали дипломаты.

Unveiling of the Connection memorial in Eindhoven. The tragedy of MH 17 united us! We will always remember and do everything to bring those responsible to justice! pic.twitter.com/E2OMiKj2Ap