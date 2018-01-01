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В Нидерландах мужчина требовал омолодить его на 20 лет: суд ему отказал

Сегодня, 19:04
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Мужчина хотел изменить возраст ради знакомств

В Нидерландах суд отклонил просьбу 69-летнего мужчины, который просил изменить дату его рождения в документах с 1949-го на 1969-й.

Об этом сообщает The Guardian.

Таким образом, человек хотел законно "омолодиться" на 20 лет.

В решении суда указано, что законодательство Нидерландов предусматривает, что права и обязанности граждан наступают в определенном возрасте. Речь идет о праве голоса или обязанности посещать школу.

"Если бы просьба господина Рателбанда была выполнена, эти возрастные требования стали бы бессмысленными", - сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах мужчина через суд хочет изменить год рождения. Он утверждает, что благодаря официальному "омоложению" сможет привлечь больше внимания в соцсети Tinder, которую используют для знакомств.

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