В Нидерландах мужчина требовал омолодить его на 20 лет: суд ему отказал
В Нидерландах суд отклонил просьбу 69-летнего мужчины, который просил изменить дату его рождения в документах с 1949-го на 1969-й.
Об этом сообщает The Guardian.
Таким образом, человек хотел законно "омолодиться" на 20 лет.
В решении суда указано, что законодательство Нидерландов предусматривает, что права и обязанности граждан наступают в определенном возрасте. Речь идет о праве голоса или обязанности посещать школу.
"Если бы просьба господина Рателбанда была выполнена, эти возрастные требования стали бы бессмысленными", - сообщили в суде.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах мужчина через суд хочет изменить год рождения. Он утверждает, что благодаря официальному "омоложению" сможет привлечь больше внимания в соцсети Tinder, которую используют для знакомств.