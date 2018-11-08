В Нидерландах мужчина через суд хочет изменить год рождения ради знакомств в Tinder

В Нидерландах мужчина через суд хочет изменить год рождения ради знакомств в соцсети Tinder.
Об этом пишет De Telegraaf.
По словам мужчины, он чувствует себя на 20 лет моложе и просит власти изменить дату его рождения в документах с 1949-го на 1969-й.
Мужчина утверждает, что благодаря официальному "омоложению" сможет привлечь больше внимания в соцсети Tinder, которую используют для знакомств.
Рателбанд уже подал соответствующий иск и заявил, что готов отказаться от пенсии ради изменения возраста.
Эмиль Рателбанд хочет официально изменить свою дату рождения с 11 марта 1949 года на 11 марта 1969 и сравнивает это с изменением пола.
"Можно изменить имя, можно изменить пол. А почему не возраст?"- сказал он.
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