В Нидерландах из музея украли смертельно опасный яд

В Нидерландах из музея Бургаве в городе Лейден неизвестный похитил сейф с опасным ядовитым веществом.

Об этом сообщает NL Times.

Полиция пока разыскивает яд и преступника. Людей, которые могут найти вещество, призывают не брать его в руки.

Исчезла маленькая стеклянная бутылка с красной крышкой, внутри которой - маленький черный кубик, поменьше сахарного. На бутылке есть старая наклейка с надписью Curare.

Как известно, яд использовали племена Южной Америки во время охоты: индейцы Гвианы, бассейна реки Амазонки, смазывали ею наконечники стрел. Раненое острием такой стрелы животное перестает двигаться и впоследствии умирает от остановки дыхания, которое вызывают алкалоиды входящих в состав яда. Однако он не действует, если попадает в организм через пищеварительную систему.

В Нидерландах "кураре" используется до сих пор во время процедуры эвтаназии.