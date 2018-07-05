06 июля 2018, пятница

В Нидерландах из музея украли смертельно опасный яд

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Когда-то украденный яд использовали племена Южной Америки во время охоты (иллюстрационное фото)
Фото: pixabay

Когда-то украденный яд использовали племена Южной Америки во время охоты (иллюстрационное фото)

В Нидерландах из музея Бургаве в городе Лейден неизвестный похитил сейф с опасным ядовитым веществом.

Об этом сообщает NL Times.

Полиция пока разыскивает яд и преступника. Людей, которые могут найти вещество, призывают не брать его в руки.

Исчезла маленькая стеклянная бутылка с красной крышкой, внутри которой - маленький черный кубик, поменьше сахарного. На бутылке есть старая наклейка с надписью Curare.

Как известно, яд использовали племена Южной Америки во время охоты: индейцы Гвианы, бассейна реки Амазонки, смазывали ею наконечники стрел. Раненое острием такой стрелы животное перестает двигаться и впоследствии умирает от остановки дыхания, которое вызывают алкалоиды входящих в состав яда. Однако он не действует, если попадает в организм через пищеварительную систему.

В Нидерландах "кураре" используется до сих пор во время процедуры эвтаназии.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове