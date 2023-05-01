В Нидерландах задержали водителя с поддельными документами на имя Бориса Джонсона 1 мая, 17:23 Поддельные документы (Фото:politie_groningen_centrum / instagram)

В Нидерландах, в городе Гронингене полиция задержала мужчину с поддельным украинским водительским удостоверением на имя Бориса Джонсона.

Об этом сообщает NOS.

«Полиция задержала в Гронингене мужчину, который ехал по городу в нетрезвом состоянии. Когда его задержали, полиция обнаружила похожее на украинское водительское удостоверение на имя Бориса Джонсона», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, кроме имени, указанные в «документе» фото, дата и место рождения также совпадают с данными британского экс-премьер-министра. А действительно такое «удостоверение» до конца 3000 года.

Полиция изъяла «удостоверение». При этом информация о гражданстве задержанного водителя не приводится.