В Нидерландах задержали водителя с поддельными документами на имя Бориса Джонсона
Поддельные документы (Фото:politie_groningen_centrum / instagram)
В Нидерландах, в городе Гронингене полиция задержала мужчину с поддельным украинским водительским удостоверением на имя Бориса Джонсона.
Об этом сообщает NOS.
«Полиция задержала в Гронингене мужчину, который ехал по городу в нетрезвом состоянии. Когда его задержали, полиция обнаружила похожее на украинское водительское удостоверение на имя Бориса Джонсона», — говорится в сообщении.
Как отмечается, кроме имени, указанные в «документе» фото, дата и место рождения также совпадают с данными британского экс-премьер-министра. А действительно такое «удостоверение» до конца 3000 года.
Полиция изъяла «удостоверение». При этом информация о гражданстве задержанного водителя не приводится.