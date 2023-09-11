Климатический митинг в Нидерландах: полиция задержала почти 3 тыс. человек 11 сентября, 05:11 Полиция Нидерландов применила водометы против демонстрантов, перекрывших движение на центральном шоссе A12 (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

В Нидерландах более 10 тысяч активистов, выступающих за действия по борьбе с изменением климата, заблокировали центральное шоссе A12. Полиция задержала почти трех тысяч человек.



Об этом сообщает NOS.

Массовый митинг начался в Гааге 9 сентября. Участники требовали прекращения финансирования промышленности, зависящей от ископаемых топлив со стороны государства. 10 сентября еще более 500 человек были задержаны полицией.

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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Сообщается, что большинство задержанных были арестованы в соответствии с законом о проведении публичных мероприятий, включающим в себя правила, которым должны следовать участники протестов.

9 сентября полиция Нидерландов применила водометы против демонстрантов, перекрывших движение на центральном шоссе A12, и арестовала более 2400 человек.