Из-за разработки газового месторождения в Нидерландах в третий раз за две недели произошло землетрясение

24 октября, 06:48
Поделиться:
Местные жители заявили, что ощущали подземные толчки (Фото:Червоноградский городской совет)

Местные жители заявили, что ощущали подземные толчки (Фото:Червоноградский городской совет)

В Нидерландах произошло землетрясение магнитудой 2,2. Это уже третье землетрясение за последние две недели в одной местности.

Об этом сообщает NOS.

Землетрясение магнитудой 2,2 было зафиксировано в селе Вирдум, что в провинции Гронинген в субботу днем около 12:15. Это уже третье землетрясение, которое произошло рядом с этой деревней в этом месяце.

Видео дня

О жертвах и разрушениях не сообщается, но местные жители заявили, что испытывали подземные толчки, у кого-то на стенах появились трещины.

Читайте также:

На Тайване произошло сильное землетрясение (Фото:Taiwan’s 0918 Earthquake Central Emergency Operations Centre / Handout via REUTERS) На Тайване произошло мощное землетрясение

8 октября вблизи Вирдума произошло землетрясение магнитудой 3,1. А 13 октября было зафиксировано землетрясение магнитудой 1,4.

Отмечается, что разработка гронингенского газового месторождения, крупнейшего в Европе, ведется уже более 60 лет. Из-за продолжающейся добычи началась осадка почвы, в результате которой в провинции ежегодно фиксируется несколько десятков небольших землетрясений, которые время от времени наносят ущерб тысячам домов и вызывают беспокойство у местных жителей.

Читайте также:
Природа намекает. В Лихтенштейне произошло землетрясение во время дебатов парламента о страховании от землетрясений

На фоне выводов экспертов и недовольства населения власти обещали прекратить разработку месторождения к 2023 году.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Нидерланды Землетрясение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X