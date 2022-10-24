Из-за разработки газового месторождения в Нидерландах в третий раз за две недели произошло землетрясение 24 октября, 06:48 Местные жители заявили, что ощущали подземные толчки (Фото:Червоноградский городской совет)

В Нидерландах произошло землетрясение магнитудой 2,2. Это уже третье землетрясение за последние две недели в одной местности.

Об этом сообщает NOS.



Землетрясение магнитудой 2,2 было зафиксировано в селе Вирдум, что в провинции Гронинген в субботу днем около 12:15. Это уже третье землетрясение, которое произошло рядом с этой деревней в этом месяце.

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О жертвах и разрушениях не сообщается, но местные жители заявили, что испытывали подземные толчки, у кого-то на стенах появились трещины.

8 октября вблизи Вирдума произошло землетрясение магнитудой 3,1. А 13 октября было зафиксировано землетрясение магнитудой 1,4.

Отмечается, что разработка гронингенского газового месторождения, крупнейшего в Европе, ведется уже более 60 лет. Из-за продолжающейся добычи началась осадка почвы, в результате которой в провинции ежегодно фиксируется несколько десятков небольших землетрясений, которые время от времени наносят ущерб тысячам домов и вызывают беспокойство у местных жителей.

На фоне выводов экспертов и недовольства населения власти обещали прекратить разработку месторождения к 2023 году.