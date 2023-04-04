В Нидерландах пассажирский поезд сошел с рельсов, 30 человек получили ранения, один погибший — фото 4 апреля, 10:31 Поезд сошел с рельсов недалеко от Гааги (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Во вторник, 4 апреля, в Нидерландах с рельсов сошел пассажирский поезд, в результате один человек погиб и 30 получили ранения.

Об этом сообщает Sky News.

Авария произошла возле деревни Воорсхотен, что недалеко от Гааги, около 3:25 утра по местному времени. По официальным данным, в поезде находились около 50 человек.

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Предварительной причиной аварии называют остатки строительной техники на путях. По факту инцидента проводится проверка для установления дополнительных деталей.

Представитель пожарной охраны сообщил, что 19 человек были доставлены в больницу.

Фото: REUTERS/Toby Sterling

Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Фото: Kyrlian De Bot/via REUTERS