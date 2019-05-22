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В Нидерландах министр подал в отставку из-за неправильных данных о преступлениях

Сегодня, 18:44
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В Нидерландах министр подал в отставку из-за неправильных данных о преступлениях - фото

MabelAmber/pixabay.com

Министр отрицает преднамеренность своих действий

Министр Нидерландов по вопросам миграции Марк Харберс подал прошение об отставке.

Об этом он заявил во время дебатов в парламенте, передает DW.

Причиной этого шага стала статистика о преступлениях, совершаемых в королевстве искателями убежища, которую Харберс сообщил парламенту.

Однако, нидерландская газета De Telegraaf обнаружила, что в докладе были выделены отдельные категории для нетяжелых преступлений вроде краж в магазинах. При этом данные по ряду серьезных правонарушений — в частности, преступлений сексуального характера и убийств — приводились в одной общей категории «другие» без дальнейшей классификации.

Харберс заявил, что берет на себя «полную ответственность» за то, что «неправильно проинформировал парламент». Однако министр отрицает преднамеренность своих действий.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что уважает решение Харберса и выразил «невероятное сожаление» из-за того, что «кабинет министров должен попрощаться с этим талантливым и преданным своему делу либералом».

Теги:   Отставка Нидерланды

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