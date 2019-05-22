В Нидерландах министр подал в отставку из-за неправильных данных о преступлениях
Министр Нидерландов по вопросам миграции Марк Харберс подал прошение об отставке.
Об этом он заявил во время дебатов в парламенте, передает DW.
Причиной этого шага стала статистика о преступлениях, совершаемых в королевстве искателями убежища, которую Харберс сообщил парламенту.
Однако, нидерландская газета De Telegraaf обнаружила, что в докладе были выделены отдельные категории для нетяжелых преступлений вроде краж в магазинах. При этом данные по ряду серьезных правонарушений — в частности, преступлений сексуального характера и убийств — приводились в одной общей категории «другие» без дальнейшей классификации.
Харберс заявил, что берет на себя «полную ответственность» за то, что «неправильно проинформировал парламент». Однако министр отрицает преднамеренность своих действий.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что уважает решение Харберса и выразил «невероятное сожаление» из-за того, что «кабинет министров должен попрощаться с этим талантливым и преданным своему делу либералом».