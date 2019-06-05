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В Нидерландах 17-летняя девушка, которая была жертвой насилия, добилась разрешения на эвтаназию

Вчера, 21:56
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В Нидерландах 17-летняя девушка, которая была жертвой насилия, добилась разрешения на эвтаназию - фото

winnenofleren/Instagram

Девушка была жертвой насилия

В Нидерландах провели эвтаназию 17-летней девушке по имени Ноа Потховен, которая несколько раз была жертвой сексуального насилия.

Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка добивалась разрешения на проведение процедуры эвтаназии, не рассказывая об этом ни друзьям, ни родителям. О том, что она получила положительное решение и вскоре покинет этот мир, Ноа сообщила в Instagram накануне самой процедуры эвтаназии.

«Я долго думала, стоит ли мне об этом рассказывать, но все равно решила это сделать. Возможно, для некоторых это стало неожиданностью, учитывая мои посты о госпитализации, но это мой давний план. Сразу перейду к делу: максимум через 10 дней я умру», — написала она.

Девушка впала в глубокую депрессию после того, как ее три раза изнасиловали в детстве, начиная с 11-летнего возраста.

После этого у девочки врачи диагностировали постравматическое стрессовое расстройство, депрессию и анорексию.

Ноа написала автобиографию Победа или обучение. Таким образом она хотела помочь тем подросткам, которые оказались в похожей ситуации.

После того, как девушка получила юридическое разрешение на эвтаназию, она ушла из жизни в своем доме в Арнеме.

Теги:   Эвтаназия Нидерланды

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