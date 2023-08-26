Там отдыхает Байден. В Неваде подняли в воздух F-16 из-за самолета над озером

26 августа, 05:03
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По данным CNN, там сейчас отдыхает президент Джо Байден с семьей (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

По данным CNN, там сейчас отдыхает президент Джо Байден с семьей (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Два истребителя F-16 Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и вертолет MH-65 Dolphin береговой охраны США перехватили гражданский самолет. Он нарушил режим временного ограничения полетов возле озера Тахо в штате Невада.

Об этом сообщается на сайте NORAD.

По данным CNN, там сейчас отдыхает президент Джо Байден с семьей. Истребители выпустили сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота, после чего самолет покинул запретную зону, уточнили в NORAD.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Джо Байден F-16 F-16I

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