Там отдыхает Байден. В Неваде подняли в воздух F-16 из-за самолета над озером
По данным CNN, там сейчас отдыхает президент Джо Байден с семьей (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Два истребителя F-16 Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и вертолет MH-65 Dolphin береговой охраны США перехватили гражданский самолет. Он нарушил режим временного ограничения полетов возле озера Тахо в штате Невада.
Об этом сообщается на сайте NORAD.
По данным CNN, там сейчас отдыхает президент Джо Байден с семьей. Истребители выпустили сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота, после чего самолет покинул запретную зону, уточнили в NORAD.
В Белом доме заявили, что «ситуация разрешилась без происшествий и без каких-либо последствий для президента».