В Непале автобус со студентами рухнул с 700-метровой высоты, более 20 погибших Сегодня, 11:39 125 Цей матеріал також доступний українською В автобусе находились 37 человек Скриншот с видео Lhaaude intertenment/YouTube

В Непале автобус с людьми съехал с горной дороги и рухнул с 700-метровой высоты в пропасть.

Как сообщает India Today, на момент происшествия в нем находились 34 студента колледжа, а также два учителя и водитель.

В результате падения погибли 23 человека, остальные 14 получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла в горной местности в 400 километрах на запад от столицы страны Катманду, когда автобус возвращался из района Капуркот в район Салян.