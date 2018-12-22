В Непале автобус со студентами рухнул с 700-метровой высоты, более 20 погибших
Сегодня, 11:39
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В Непале автобус с людьми съехал с горной дороги и рухнул с 700-метровой высоты в пропасть.
Как сообщает India Today, на момент происшествия в нем находились 34 студента колледжа, а также два учителя и водитель.
В результате падения погибли 23 человека, остальные 14 получили травмы различной степени тяжести.
Авария произошла в горной местности в 400 километрах на запад от столицы страны Катманду, когда автобус возвращался из района Капуркот в район Салян.