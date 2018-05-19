В немецком Саарбрюкене неизвестный открыл огонь по прохожим, есть погибшие

В городе Саарбрюкен на юго-западе Германии неизвестный устроил беспорядочную стрельбу по прохожим.
Об этом сообщает Spiegel Online.
Инцидент произошел около 14.30 в районе Фехинген около одного из жилых домов.
В результате стрельбы двое человек погибли, несколько - получили ранения.
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Правоохранители задержали нападавшего на месте. Мотивы нападавшего не известны.
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