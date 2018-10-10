В немецком Потсдаме бомба стала причиной эвакуации 3000 жителей

Жителей немецкого города Потсдам эвакуировали из-за найденной авиабомбы времен Второй мировой войны.

Об этом пишет The Local.

Бомбу весом 250 килограмм нашли во время плановой проверки на месте бывшего трамвайного депо. На этом же месте уже дважды находили бомбы.

Также предполагается, что это американская бомба.

В связи с инцидентом закрыли ряд министерств и Государственную канцелярию.

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В пожарной службе заявили, что детонатор бомбы взорвут на месте во время контролируемого взрыва, а также предупредили, что взрыв будет слышно. Однако, позже бомбу вывезли для уничтожения на полигон.