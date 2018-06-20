20 июня 2018, среда

В немецком Кельне арестовали тунисца, который планировал атаку с применением сильного яда

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Полиция провела обыски в квартире тунисца

Полиция провела обыски в квартире тунисца

В немецком Кельне правоохранители провели обыски в квартире гражданина Туниса, которого арестовали накануне.

Об этом рассказал глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх, пишет DW.

Во время обысков было обнаружено вещество с содержанием сильного яда рицина. Он планировал атаку с использованием взрывчатки и биологически опасного вещества.

"В интернете имеются соответствующие инструкции, в том числе - от исламистских организаций", - уточнил Мюнх.

Он добавил, что в квартире также нашли компоненты для создания взрывчатого вещества. Об их заказе в интернете иностранные партнеры проинформировали Федеральное ведомство по охране конституции. 

Эксперты квалифицировали рицин как "потенциальное биологическое боевое отравляющее вещество".

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове