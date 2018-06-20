В немецком Кельне арестовали тунисца, который планировал атаку с применением сильного яда

В немецком Кельне правоохранители провели обыски в квартире гражданина Туниса, которого арестовали накануне.

Об этом рассказал глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх, пишет DW.

Во время обысков было обнаружено вещество с содержанием сильного яда рицина. Он планировал атаку с использованием взрывчатки и биологически опасного вещества.

"В интернете имеются соответствующие инструкции, в том числе - от исламистских организаций", - уточнил Мюнх.

Он добавил, что в квартире также нашли компоненты для создания взрывчатого вещества. Об их заказе в интернете иностранные партнеры проинформировали Федеральное ведомство по охране конституции.

Эксперты квалифицировали рицин как "потенциальное биологическое боевое отравляющее вещество".