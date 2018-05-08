В немецком Фрайбурге мэру сломали нос во время празднования победы на выборах

54-летнего нападавшего арестовали, его действия не рассматриваются как политически мотивированные

Во время празднования результатов выборов мэра немецкого города Фрайбург, где было до 300 человек, победитель голосования 33-летний Мартин Хорн получил удар в лицо от неизвестного, передает ВВС.

Как сообщается, незнакомый мужчина подошел к Хорну, чтобы якобы сделать селфи. Внезапно возникла суматоха и мужчина ударил новоизбранного мэра - выбил ему зуб, сломал нос и оставил большой синяк под глазом.

Фото: standaard.be

Нападавший был задержан на месте происшествия, им оказался 54-летний мужчина. При этом полиция не считает нападение политически мотивированным.

Пресс-секретарь местной полиции заявила, что в прошлом у нападавшего были зафиксированы проблемы с психикой.

Сам Мартин Хорн на своей странице в Facebook призвал своих сторонников не переживать за его здоровье и попросил не дать этому инциденту испортить праздничный настрой.

"У меня сломан нос, выбит зуб и мне наложили два шва", - написал он, после чего вернулся на празднование своей победы.

Фото: stern.de

В сообщении отмечается, что Хорн одержал победу над представителем партии Зеленых Дитером Саломоном, который занимал пост мэра Фрайбурга уже 16 лет.

Напомним, в Германии во время спецоперации произошли столкновения между полицией и беженцами, есть раненые.