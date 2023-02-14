В небе над Румынией заметили аэростат 14 февраля, 16:21 Флаг Румынии (Фото:OnofreiD / pixabay)

Система воздушного наблюдения ВВС Румынии обнаружила воздушную цель, по характеристикам похожую на аэростат. В небо подняли истребители.

Об этом сообщает Hotnews со ссылкой на Минобороны Румынии.

Шар развивался на высоте около 11 000 метров над землей.

Власти применили все стандартные процедуры с момента обнаружения объекта — два самолета МиГ-21 были подняты в воздух с одной из местных авиабаз.

Видео дня

«Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты находились в этом районе около 30 минут для полного выяснения воздушной обстановки, после чего вернулись на авиабазу», — сообщили в Минобороны Румынии.

14 февраля спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП заявил, что в воздушном пространстве Украины фиксируются такие воздушные цели, как шары с угловыми отражателями, запущенные врагом.