В небе над Канадой столкнулись два самолета: есть погибший

В небе над Канадой, в 30 км от столицы страны Оттавы, столкнулись два самолета: один человек погиб.
Об этом сообщает CBC News.
Авария произошла около 10:11 по местному времени (17:11 по Киеву).
Один из самолетов после столкновения упал в поле рядом с трассой. Другой, в салоне которого находилось два человека, после аварии был направлен в международный аэропорт Оттавы, где удачно приземлился.
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