26 октября 2018, пятница

В национальном парке Калифорнии погибли двое туристов из-за падения со скалы

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Туристы упали с высоты около 900 метров

Туристы упали с высоты около 900 метров

В Йосемитском национальном парке в штате Калифорния (США) погибли двое туристов.

Как сообщает AP, мужчина и женщина упали с одной из смотровых площадок с высоты около 900 метров.

Отмечается, что место, где находились посетители парка, не было оборудовано перилами и защитными механизмами.

В нынешнем году в Йосемитском национальном парке погибли десять человек. Причиной смерти некоторых из них стало падение со скал.

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