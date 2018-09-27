27 сентября 2018, четверг

В Национальном банке Кувейта вспыхнул масштабный пожар - видео

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На данное время пожар в банке ликвидирован
Скриншот

На данное время пожар в банке ликвидирован

В четверг, 27 сентября, в штаб-квартире Национального банка Кувейта произошел масштабный пожар.

Как сообщает Reuters, огонь вспыхнул на крыше здания, где проводились строительные работы.

На опубликованных очевидцами видео видно, как от финучреждения, которое является одним из крупнейших банков Ближнего Востока, поднимаются огромные клубы черного дыма.

Согласно имеющимся данным, на данное время пожар ликвидирован. Информации о возможных пострадавших не поступало.

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