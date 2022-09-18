В НАТО заявили о росте поставок современного оружия в Украину

18 сентября, 04:46
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В НАТО сообщили, что поставки оружия в Украину растут (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

В НАТО сообщили, что поставки оружия в Украину растут (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о росте поставок современного оружия в Украину.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Альянс в целом согласился оказывать Украине нелетальную помощь, но страны НАТО самостоятельно предоставляют Украине военную помощь, в том числе поставками вооружений. Таким образом, со временем в Украину попадает все больше нового оружия» — заявил он.

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Бауэр отметил, что на конференции командующих вооруженными силами альянса в Таллине рассматривался вопрос поддержки Украины, а также вопросы повышения эффективности обороны восточного крыла НАТО.

Инфографика: НВ
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   НАТО Вооружение Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины

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