В НАТО заявили, что рано говорить о договоренностях Польши и Германии о передаче Украине ЗРК Patriot 2 декабря, 06:48 ЗРК Patriot (Фото:NDmytriiev/Twitter)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что еще рано говорить о договоренностях между Польшей и Германией о передаче Украине ЗРК Patriot.

Об этом сообщает CNN.

"Важно отделить дискуссию о трех Patriot, которые Германия предложила для защиты воздушного пространства Польши, от вопроса предоставления Украине большего количества средств ПВО", - заявил Столтенберг.

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Он отметил, что все страны НАТО согласны с тем, что необходимо усиливать украинскую ПВО.

"Мы все согласны с крайней необходимостью помочь Украине, в том числе системами противовоздушной обороны. Есть потребность в боеприпасах к имеющимся системам, есть потребность в запасных частях и техническом обслуживании", - заявил генсек НАТО.

Инфографика: НВ

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить системы Patriot Украине.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Patriot предназначены для защиты воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц.