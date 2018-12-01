В НАТО назвали возможные сроки вступления Македонии в Альянс Сегодня, 15:23 2 Цей матеріал також доступний українською Македония находится на пути в НАТО

Македония может стать полноценным членом НАТО уже весной 2020 года в случае завершения процедуры по изменению названия страны, заявил представитель Североатлантического альянса в Брюсселе, пишет Европейская правда.

"Все страны поддерживают реализацию договора с Грецией, чтобы Македония могла стать членом НАТО. Завершение всех процедур по договору может произойти в середине января 2019 и после этого НАТО сможет подписать протокол о присоединении и все 29 парламентов стран-членов должны ратифицировать его", - пояснил он.

Представитель НАТО добавил, что ратификация документа продлится около года.

"Исходя из нашего опыта на это уходит 12-14 месяцев. Если предположить подписание протокола в феврале, то Македония может стать членом НАТО весной 2020 года", - резюмировал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок подпишет протокол о вступлении Македонии в Альянс сразу после завершения процесса переименования страны.

30 сентября жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

В ЕС и НАТО заявили, что приветствуют итоги референдума о переименовании и евроинтеграции Македонии.

Премьер Македонии заявил, что вопрос о переименовании страны решится в парламенте. Перед этим сообщалось о слишком низкой явке на референдуме о переименовании страны.

10 октября в парламенте Македонии начались дебаты по обсуждению конституционных поправок, необходимых для изменения названия страны. Премьер-министр Македонии Зоран Заев предложил оппозиции "прощение и примирение" при обсуждении данного вопроса.

Напомним, в июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Споры стран относительно названия Македония продолжалиась с 1990-х годов.