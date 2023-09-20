Министерство обороны РФ заявило, что их военнослужащие погибли в результате обстрела в Нагорном Карабахе 20 сентября, 18:49 Нагорный Карабах (Фото:Artem Mikryukov/File Photo/Reuters)

В среду, 20 сентября, в Нагорном Карабахе под обстрел попал автомобиль с российскими военными, они погибли.

Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Инцидент произошел «во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг», отметили в ведомстве.

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По информации российской стороны, обстрел велся из стрелкового оружия. Кто его вел, неизвестно. Сколько в машине было военных, ведомство также не уточнило.

«Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов», — отметили в министерстве.

19 сентября в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

В азербайджанском МИД называют «локальные антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе реакцией на «ряд масштабных военных провокаций и терактов» со стороны сил Армении.

В то же время в министерстве иностранных дел Армении заявили о широкомасштабной агрессии. Ереван призвал Совбез ООН и российских «миротворцев» принять меры по прекращению боевых действий.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном — что известно

Обе страны уже давно пытаются договориться о статусе Нагорного Карабаха, находясь в конфликте со времени распада СССР. После того, как 18 апреля Армения официально согласилась подтвердить суверенитет Азербайджана над этой спорной территорией, представители Баку заявили, что есть надежда на установление мира между двумя государствами.

Позже руководители МИД обеих стран заявляли, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

16 июля МИД Азербайджана заявил, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению, подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году.

22 июля Пашинян заявил, что существует риск новой войны, пока не подписано мирное соглашение с Азербайджаном.

3 сентября премьер-министр Армении сказал, что зависимость Еревана от Москвы в вопросах безопасности оказалось «стратегической ошибкой».