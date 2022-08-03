В ход пошли беспилотники. В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, есть погибшие
Солдат армии Азербайджана в городе Гадрут, Нагорный Карабах (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)
В среду, 3 августа, в Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, в результате которой погибли двое военнослужащих, еще 14 получили ранения.
Согласно сообщению Министерства обороны Азербайджана, утром позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района подверглись интенсивному обстрелу.
«Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры», — заявили в Минобороны Азербайджана.
В результате погиб военнослужащий срочной службы.
В Нагорном Карабахе же заявили о двух погибших военнослужащих. Еще 14 солдат получили ранения.
Позже в Арцахе (Нагорный Карабах) объявили частичную мобилизацию.
Как пишут российские СМИ, представители непризнанной Нагорнокарабахской республики обвинили в обстреле Азербайджан. По их данным, Азербайджан применял гранатометы и беспилотники.
В Нагорном Карабахе также заявили, что обстрелы не прекращаются с 09:00. В урегулировании ситуации также задействованы «российские миротворцы».
15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Армения нарушают соглашение об урегулировании войны в Нагорном Карабахе.
С 13 ноября 2021 года в Нагорном Карабахе начался новый виток противостояния между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвинили друг друга в нападении, а 16 и 17 ноября сообщили о потерях.
По итогам полномасштабного военного конфликта в Нагорном Карабахе, который возобновился в сентябре 2020 года, Ереван, Баку и Москва подписали соглашение о прекращении боевых действий.
В рамках данного договора Армения согласилась передать под контроль Азербайджана три района — Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района.
Так называемый Лачинский коридор, автомобильную дорогу, которая соединяет центр Нагорного Карабаха с Арменией, а также линию соприкосновения сторон должны контролировать российские и турецкие военные.
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