В ход пошли беспилотники. В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, есть погибшие

3 августа, 17:37
Солдат армии Азербайджана в городе Гадрут, Нагорный Карабах (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Солдат армии Азербайджана в городе Гадрут, Нагорный Карабах (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

В среду, 3 августа, в Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, в результате которой погибли двое военнослужащих, еще 14 получили ранения.

Согласно сообщению Министерства обороны Азербайджана, утром позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района подверглись интенсивному обстрелу.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры», — заявили в Минобороны Азербайджана.

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В результате погиб военнослужащий срочной службы.

В Нагорном Карабахе же заявили о двух погибших военнослужащих. Еще 14 солдат получили ранения.

Позже в Арцахе (Нагорный Карабах) объявили частичную мобилизацию.

Как пишут российские СМИ, представители непризнанной Нагорнокарабахской республики обвинили в обстреле Азербайджан. По их данным, Азербайджан применял гранатометы и беспилотники.

В Нагорном Карабахе также заявили, что обстрелы не прекращаются с 09:00. В урегулировании ситуации также задействованы «российские миротворцы».

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15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Армения нарушают соглашение об урегулировании войны в Нагорном Карабахе.

С 13 ноября 2021 года в Нагорном Карабахе начался новый виток противостояния между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвинили друг друга в нападении, а 16 и 17 ноября сообщили о потерях.

По итогам полномасштабного военного конфликта в Нагорном Карабахе, который возобновился в сентябре 2020 года, Ереван, Баку и Москва подписали соглашение о прекращении боевых действий.

В рамках данного договора Армения согласилась передать под контроль Азербайджана три района — Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района.

Так называемый Лачинский коридор, автомобильную дорогу, которая соединяет центр Нагорного Карабаха с Арменией, а также линию соприкосновения сторон должны контролировать российские и турецкие военные.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Военная агрессия Азербайджан Нагорный Карабах Военный конфликт Армения

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