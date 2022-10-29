30 европейских стран заблокировали российские пропагандистские каналы

29 октября, 01:28
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Наиболее активно с российской пропагандой на ТВ борются в странах Балтии и Польше (Фото:Glenn Carstens-Peters/Unsplash)

Наиболее активно с российской пропагандой на ТВ борются в странах Балтии и Польше (Фото:Glenn Carstens-Peters/Unsplash)

Председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк сообщила, что 30 европейских стран заблокировали российские пропагандистские каналы RT и Спутник.

"Уже 30 европейских стран заблокировали трансляции RT и Спутник. Активнее всего российской пропаганде противодействуют страны Балтии и Польша", - заявила она в эфире телемарафона.

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Герасимьюк отметила, что Эстония и Германия не только отключили российскую пропаганду, но и включили в свою сеть вещания украинский телемарафон.

Нацсовет также обратился к соцсети Twitter с просьбой заблокировать еще 5 пропагандистских каналов из-за террористической составляющей.

Правоохранительные органы также просят признать России 24, РТР планета и Первый террористическими организациями.

https://www.youtube.com/watch?v=QWUass3NVsk
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Пропаганда Ольга Герасимьюк Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания Российская пропаганда Телевидение

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