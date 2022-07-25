Первые смертные казни с 1988 года. В Мьянме впервые за десятилетия казнили противников режима — писателя и рэпера 25 июля, 17:06 Известный активист Чжо Мин Ю, или Ко Джимми (на фото в 2012 году), был одним из четырех казненных (Фото:Reuters)

Четверо демократических активистов казнены вооруженными силами Мьянмы. Это первое применение смертной казни в стране за последние десятилетия.

Четверо демократичних активістів страчені збройними силами М’янми. Це перше застосування страти у країні за останні десятиліття.

Стратили колишнього члена парламенту М’янми 41-річного Фіо Зея Тоу, якого називають піонером хіп-хопу в країні, і 53-річного письменника та активіста Чжо Мін Ю, більш відомого як Ко Джиммі.

Обидва програли апеляції на вироки у червні. Двоє інших страчених — Хла Міо Аунг та Аунг Тура Зау, пише Reuters. Усіх їх звинуватили у сприянні вчиненню «терористичних актів».

Це перші страти з 1980-х років — і після воєнного перевороту в лютому 2021 року, коли хунта скинула демократично обраний уряд Національної ліги за демократію на чолі з Аун Сан Су Чжі. Її також відправили під суд.

Військові стверджували, що результати виборів, на яких партія Аун Сан Су Чжі здобула переконливу перемогу, були сфальсифіковані. Представники виборчої комісії відкидали ці звинувачення.

Ко Джиммі був ветераном студентського гурту «Покоління 88» — продемократичного руху, який виступав проти військової хунти ще під час студентських повстань 1988 року. Він кілька разів відсидів у в’язниці, був звільнений 2012 року та заарештований у жовтні минулого року за звинуваченням у прихованні зброї та боєприпасів у квартирі.

Фіо Зея Тоу — не лише колишній репер, а й колишній депутат від Національної ліги за демократію та близький союзник Аун Сан Су Чжі. Як виконавець хіп-хопу він часто викликав гнів хунти своїми антивоєнними текстами. Його арештували у листопаді за звинуваченням у терористичних злочинах.

Getty Images За кілька днів до військового перевороту в М’янмі гостював міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Його приймав головнокомандувач армії Мін Аун Хлайн, який потім взяв контроль над країною

Менше відомо про двох інших страчених активістів. Їх засудили за вбивство жінки, яка, як припускали, була інформатором хунти.

Усіх чотирьох чоловіків, засуджених на закритих судових процесах у січні та квітні, звинуватили у тому, що вони допомагали ополченцям боротися з армією, яка захопила владу внаслідок торішнього перевороту та розпочала репресії проти своїх супротивників.

Reuters Фио Зейя Тоу был близким соратником Аун Сан Су Джи

Страти, про які військові вперше оголосили у червні, викликали міжнародне засудження. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав рішення військових «кричущим порушенням права на життя, свободу та особисту недоторканність».

Уряд національної єдності М’янми — це тіньова адміністрація, заборонена правлячою хунтою — засудив страти та закликав до міжнародних дій проти хунти.

«Світова спільнота має покарати їхню жорстокість», — заявив представник організації.

«Ці страти рівносильні довільному позбавленню життя й є ще одним прикладом жахливого порушення прав людини в М’янмі, — сказав регіональний директор правозахисної організації Amnesty International Ервін ван дер Борхт. — Міжнародна спільнота має діяти негайно, оскільки вважається, що понад 100 людей перебувають у камерах смертників після того, як їх засудили у ході аналогічних справ».

Чоловіків утримували у в’язниці Інсейн колоніальної епохи. Джерело агентства Reuters cказало, що їхні сім'ї відвідали її минулої п’ятниці. За словами джерела, лише одному родичу дозволили поговорити із затриманими через Zoom.

Державні ЗМІ М’янми повідомили про страти у понеділок, а представник хунти пізніше підтвердив страти «Голосу М’янми». Жоден із них не розповів подробиць — зокрема про спосіб страти.

За даними ООН, це перша смертна кара з 1988 року. Попередні страти у М’янмі проводилися через повішення.

У червні представник військової влади генерал Зо Мін Тун заявив, що смертна кара виправдана і застосовується у багатьох країнах. «Щонайменше 50 ні в чому не винних мирних жителів, за винятком силовиків, загинули через них, — стверджує він, маючи на увазі страчених засуджених. — Як ви можете говорити, що це не правосуддя?»

Хунта засудила іноземні заяви про неприпустимість страт як «безрозсудні».

Державне агентство новин Global News Light of Myanmar повідомило, що четверо чоловіків були страчені за те, що вони «давали вказівки, домовлялися і брали участь у змовах з метою вчинення жорстоких і нелюдських терористичних актів».

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