В Мьянме пассажирский самолет совершил посадку без переднего шасси
В воскресенье, 12 мая, в Мьянме пассажирский
самолет авиакомпании Myanma Airway приземлился без переднего шасси.
Как сообщает AP, самолет Embraer 190-LR совершил
вынужденную посадку в международном аэропорту города Мандалай.
Самолет приземлился на задние опоры шасси и на
нос, поскольку переднее шасси не удалось выпустить. Во время захода на взлетно-посадочную
полосу самолет испустил поток искр, пожара не произошло.
Перед посадкой пилоты дважды облетели командно-диспетчерский
пункт, чтобы авиадиспетчеры смогли визуально проверить, выпущены ли шасси.
После этого самолет сделал несколько кругов над аэродромом, чтобы сбросить
топливо.
В результате жесткой посадки никто из 82
пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.
Напомним, что 8 мая самолет Bombardier Dash 8
Q400 бангладешской авиакомпании Biman врезался во взлетно-посадочную полосу в аэропорту
Янгона в Мьянме. В результате пострадали 17 человек.