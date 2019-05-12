В Мьянме пассажирский самолет совершил посадку без переднего шасси Вчера, 15:46 931 Цей матеріал також доступний українською Shwe Sin Kyaw Shein/Facebook Пассажиры успешно покинули самолет Shwe Sin Kyaw Shein/Facebook

В воскресенье, 12 мая, в Мьянме пассажирский самолет авиакомпании Myanma Airway приземлился без переднего шасси.

Как сообщает AP, самолет Embraer 190-LR совершил вынужденную посадку в международном аэропорту города Мандалай.

Самолет приземлился на задние опоры шасси и на нос, поскольку переднее шасси не удалось выпустить. Во время захода на взлетно-посадочную полосу самолет испустил поток искр, пожара не произошло.

Перед посадкой пилоты дважды облетели командно-диспетчерский пункт, чтобы авиадиспетчеры смогли визуально проверить, выпущены ли шасси. После этого самолет сделал несколько кругов над аэродромом, чтобы сбросить топливо.

В результате жесткой посадки никто из 82 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.

Напомним, что 8 мая самолет Bombardier Dash 8 Q400 бангладешской авиакомпании Biman врезался во взлетно-посадочную полосу в аэропорту Янгона в Мьянме. В результате пострадали 17 человек.