В МВД Польши рассказали, сколько украинцев получили польское гражданство

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Резкий рост миграции наблюдался с 2015 года

Резкий рост миграции наблюдался с 2015 года

В период с 2008 по 2017 год гражданство соседней Польши получили 14 902 украинца.

Об этом заявили в Министерстве внутренних дел и администрации Польши на запрос Укринформ.

Так, в 2008 году 579 украинцев получили гражданство РП, и с каждым годом это количество увеличивалось. На протяжении последних трех лет гражданство Польши ежегодно получали более двух тысяч украинцев: в 2015 году - 2012 человек, в 2016 - 2096, 2017 - 2415 граждан.

Как видно, рост количества искателей гражданства в Польше наблюдался и до получения безвизового режима с ЕС летом2017 года.

Всего же на сегодняшний день документы на временное (до трех лет) или постоянное проживание в Польше имеют более 150 тыс. граждан Украины.

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Ранее НВ сообщало, что в польском Вроцлаве в терминалах по продаже билетов и компостерах общественного транспорта появился новый язык, а именно - украинский.

Кроме того, украинцы в 2017 году стали лидерами по покупке иностранцами земли в Польше. На долю соотечественников пришлось каждое второе разрешение.

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