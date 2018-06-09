В МВД России отреагировали на информацию о тайном уничтожении архивов ГУЛАГа

В МВД России опровергли информацию об уничтожении архивов ГУЛАга

Данные о репрессированных в СССР подлежат вечному хранению, заявил заместитель главы МВД России Игорь Зубов.

"Карточки являются документом строгой отчетности и подлежат хранению вечно", - сказал он.

Представитель МВД РФ добавил, что вопрос отсутствия карточки того или одного конкретного заключенного следует рассматривать отдельно.

Ранее директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов сообщил, что в России начали уничтожать архивные данные о репрессированных в СССР на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года.

Специалист Центра документации Музея истории ГУЛАГа Александр Макеев отметил, что ситуация с уничтожением архивных документов на данный момент выявлена только в Магаданской области.

Точное число осужденных в годы советских репрессий неизвестно. Только на 1937-1938 годы приходится более 1,7 млн арестов по политическим статьям. По подсчетам международного общества Мемориал, общее число репрессированных может достигать 12 млн человек.

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