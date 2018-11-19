19 ноября 2018, понедельник

В МВД Германии планируют ускорить депортацию мигрантов, которым отказали в приюте

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В Германии планируют скорую депортацию людей, которым было отказано в приюте

В Германии планируют скорую депортацию людей, которым было отказано в приюте

МВД Германии предложило новые меры по контролю и быстрой депортации искателей убежища, которым отказали в праве остаться в стране.

Об этом сообщает DW.

Одно из предложений предусматривает ужесточение требований по представлению просьб об убежище в ночное время. Другое предполагает реализацию системы чипов для регистрации времени, когда искатели убежища забирают свою почту, чтобы убедиться, что они получили приказ о депортации. Такие системы уже действуют в федеральных землях Гессен и Нижняя Саксония.

Чиновники предложили ввести систему "безымянной регистрации" на рейсах, чтобы можно было использовать пассажирское место для одного просителя убежища, если другой не явится на свой рейс.

В МВД отметили, что эти меры предоставят инструменты государственным органам для мониторинга и депортации просителей убежища.

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Такие меры дадут местным органам власти возможность ареста и содержания таких просителей убежища под стражей, если считается, что они составят риск для общества.

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