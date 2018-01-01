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В МВД Франции уточнили данные о погибших во время стрельбы в Страсбурге

Сегодня, 06:06
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Глава МВД Франции Кристоф Кастанер

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Франции Кристоф Кастанер заявил, что в результате стрельбы на Рождественском базаре в Страсбурге погибли три человека, 12 человек были ранены.

Он также сообщил, что в стране вводятся экстренные меры борьбы с терроризмом, передает Интерфакс-Украина.

"Правительство решило ввести в действие план по срочным действиям при терактах, предусматривающий усиленный контроль на границах, усиленные меры безопасности на всех рождественских рынках во Франции, чтобы свести на нет риск аналогичных атак", - заявил Кастанер.

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Напомним, что 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка.

Полиция оцепила район происшествия и проводит мероприятия по розыску стрелка, которому удалось скрыться. Источники в полиции сообщили, что личность преступника была установлена.

Теги:   Стрельба Страсбург Франция

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