В МВД Франции уточнили данные о погибших во время стрельбы в Страсбурге
Глава Министерства внутренних дел (МВД) Франции Кристоф Кастанер заявил, что в результате стрельбы на Рождественском базаре в Страсбурге погибли три человека, 12 человек были ранены.
Он также сообщил, что в стране вводятся экстренные меры борьбы с терроризмом, передает Интерфакс-Украина.
"Правительство решило ввести в действие план по срочным действиям при терактах, предусматривающий усиленный контроль на границах, усиленные меры безопасности на всех рождественских рынках во Франции, чтобы свести на нет риск аналогичных атак", - заявил Кастанер.
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Напомним, что 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка.
Полиция оцепила район происшествия и проводит мероприятия по розыску стрелка, которому удалось скрыться. Источники в полиции сообщили, что личность преступника была установлена.