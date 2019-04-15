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Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

В МВД Франции объяснили, почему не тушат пожар в соборе Парижской Богоматери с самолетов

15 апреля, 23:38
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В МВД Франции объяснили, почему не тушат пожар в соборе Парижской Богоматери с самолетов - фото

REUTERS/Philippe Wojazer

Для тушения пожара мобилизовано 400 спасателей

Во Франции пожарные не применяют воздушные средства для тушения масштабного пожара в соборе Нотр-Дам, потому что это может еще больше повредить конструкциям здания.

Об этом заявили в службе гражданской безопасности министерства внутренних дел Франции, сообщает АР.

В ведомстве отметили, что вертолет или самолет, масса воды и интенсивность ее падения с небольшой высоты могут только ослабить конструкцию Нотр-Дам и причинить вред зданиям вокруг.

Также сообщается, что для тушения пожара мобилизовано до 400 сотрудников гражданской безопасности.

Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства. 

Теги:   собор Нотр-Дам Собор Парижской Богоматери Париж

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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