В МВД Франции объяснили, почему не тушат пожар в соборе Парижской Богоматери с самолетов 15 апреля, 23:38 3238 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Philippe Wojazer Для тушения пожара мобилизовано 400 спасателей REUTERS/Philippe Wojazer

Во Франции пожарные не применяют воздушные средства для тушения масштабного пожара в соборе Нотр-Дам, потому что это может еще больше повредить конструкциям здания.

Об этом заявили в службе гражданской безопасности министерства внутренних дел Франции, сообщает АР.

В ведомстве отметили, что вертолет или самолет, масса воды и интенсивность ее падения с небольшой высоты могут только ослабить конструкцию Нотр-Дам и причинить вред зданиям вокруг.

Также сообщается, что для тушения пожара мобилизовано до 400 сотрудников гражданской безопасности.

Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства.