В Москве запретили акцию в поддержку Сенцова

Активисты все же планируют провести акцию в поддержку Сенцова (иллюстративное фото)

Власти Центрального административного округа Москвы отказали в проведении 2 июня акции в поддержку незаконно удерживаемого в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова.

Мероприятие организовывает писательница Алиса Ганиева.

Она опубликовала ответ на ее запрос из префектуры ЦАО Москвы. Власти сослались на то, что активисты "будут мешать горожанам и нарушать их права". Альтернативной площадки, где бы ничьи права не нарушались, власти не предложили.

"Никакой альтернативы нам не предложили. Но акцию мы все равно проведём", - подытожила Ганиева.

Напомним, осужденный российским судом к 20 годам тюрьмы Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая. Он требует освободить всех незаконно удерживаемых в РФ украинцев. В его поддержку также объявил голодовку Александр Кольченко (осужденный по тому же делу, что и Сенцов).

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