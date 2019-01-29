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Еще одно доказательство тотальной войны России

В Москве заочно арестовали лидера С14 из-за участия в нападении на посольство РФ в Киеве

Сегодня, 15:22
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Євген Карась via Facebook

Евгений Карась (слева) является лидером организации С14

Басманный суд Москвы заочно арестовал лидера украинской националистической организации С14 Евгения Карася по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.

Как сообщила РБК пресс-секретарь московского суда Юнона Царева, украинцу заочно предъявили обвинение по ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) и по ст. 329 УК (надругательство над государственным флагом России).

В 2018 году Россия ввела санкции против ряда украинцев, в том числе Евгения Карася - владельца галереи искусств, приняв за его полного тезку – лидера С14.

Напомним, ночью 17 сентября 2016 года около 20 неизвестных забросали файерами и петардами посольство РФ в Киеве.

Таким образом протестующие выразили свое недовольство проведением выборов в Госдуму в оккупированном Крыму.

Теги:   С14 Заочный арест Россия

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