В Москве заочно арестовали лидера С14 из-за участия в нападении на посольство РФ в Киеве Сегодня, 15:22 1208 Цей матеріал також доступний українською Євген Карась via Facebook Евгений Карась (слева) является лидером организации С14 Євген Карась via Facebook

Басманный суд Москвы заочно арестовал лидера украинской националистической организации С14 Евгения Карася по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.

Как сообщила РБК пресс-секретарь московского суда Юнона Царева, украинцу заочно предъявили обвинение по ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) и по ст. 329 УК (надругательство над государственным флагом России).

В 2018 году Россия ввела санкции против ряда украинцев, в том числе Евгения Карася - владельца галереи искусств, приняв за его полного тезку – лидера С14.

Напомним, ночью 17 сентября 2016 года около 20 неизвестных забросали файерами и петардами посольство РФ в Киеве.

Таким образом протестующие выразили свое недовольство проведением выборов в Госдуму в оккупированном Крыму.