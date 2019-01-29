В Москве заочно арестовали лидера С14 из-за участия в нападении на посольство РФ в Киеве
Басманный суд Москвы заочно арестовал лидера украинской
националистической организации С14 Евгения Карася по делу о нападении на посольство
России в Киеве в 2016 году.
Как сообщила РБК пресс-секретарь московского суда
Юнона Царева, украинцу заочно предъявили обвинение по ч. 2 ст. 360 УК России
(нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) и
по ст. 329 УК (надругательство над государственным флагом России).
В 2018 году Россия
ввела санкции против ряда украинцев, в том числе Евгения Карася - владельца
галереи искусств, приняв за его полного тезку – лидера С14.
Напомним, ночью 17 сентября 2016 года около
20 неизвестных забросали файерами и петардами посольство РФ в Киеве.
Таким образом протестующие выразили свое
недовольство проведением выборов в Госдуму в оккупированном Крыму.