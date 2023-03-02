Подготовка к «бавовне». В Москве установили еще одну систему ПВО

2 марта, 04:02
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В Москве установили радиолокационную станцию разведки и целеуказания П-18−2 (Фото:RostecRussia/Twitter)

В Москве установили радиолокационную станцию разведки и целеуказания П-18−2 (Фото:RostecRussia/Twitter)

РосСМИ сообщили, что в Москве заметили установку еще одной системы ПВО в публичных местах столицы России.

Паблик Сирена сообщил, что еще одну систему ПВО заметили рядом с метро Саларьево.

Издание The Insider отметило, что на видео - радиолокационная станция разведки и целеуказания П-18-2 Прима. Наряду с такой системой обычно работают комплексы ПВО ближнего и среднего радиуса действия.

Видео дня

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19 января в СМИ начали появляться фото и видео с установками ПВО, разместившихся на крышах зданий и свободных площадках в Москве.

Также комплекс ПВО был замечен в Москве недалеко от резиденции Путина в Ново-Огарево.

По данным СМИ, установки ЗРПК Панцирь-С1, которые были замечены на домах в центре Москвы, защищают лично Путина и его близких.

https://www.youtube.com/watch?v=_UlZTE7-cxQ
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Москва ПВО

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