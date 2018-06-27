В Москве заявили о согласовании даты и места встречи Трампа и Путина

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

По его словам, договоренность была достигнута во время сегодняшних переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Москве, передает AP.

Кремль и Белый дом официально объявят дату и место встречи в четверг, 28 июня. Ушаков добавил, что саммит состоится в третьей стране.

Напомним, что 27 июня советник президента США Дональда Трампа прибыл в Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По данным СМИ, финская столица Хельсинки рассматривается как возможное место для двусторонней встречи.

Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.