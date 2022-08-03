«Все, капут!»: в Москве вспыхнул масштабный пожар на складах маркетплейса Ozon — видео 3 августа, 15:05 Площадь пожара составила около 35 тысяч квадратных метров (Фото:Скриншот видео WarSvitla/Twitter)

В среду, 3 августа, на складах российского интернет-магазина Ozon в Москве вспыхнул масштабный пожар.

Соответствующими видео местные жители делятся в соцсетях.

С территории складов в небо поднимаются густые клубы черного дыма, которые видно с более чем 10 километров.

Видео дня

«Загорелся 10 минут назад. Обалдеть… Все, капут! Охр*неть. Не взорвется тут ниче?», — прокомментировал ситуацию один из очевидцев.

Как сообщают в экстренных службах, площадь пожара составила около 35 тысяч квадратных метров. По имеющимся данным, работников складов уже эвакуировали.

Информации о возможных погибших или пострадавших пока не поступало. Причины возгорания на данное время также не известны.

Ранее сообщалось, что Ozon вместе с Яндекс решили заняться так называемым «параллельным импортом», чтобы доставлять на российский рынок подсанкционные товары, ввоз которых в РФ был ограничен или запрещен из-за ее вторжения в Украину.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.