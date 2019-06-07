В Москве задержали участников пикетов в поддержку журналиста Медузы Вчера, 17:36 Цей матеріал також доступний українською Twitter/@A3AP Участники пикета были задержаны Twitter/@A3AP

В Москве возле здания ГУВД по столичному региону, задержали нескольких журналистов, которые вышли с пикетами против задержания журналиста Медузы Ивана Голунова, сообщает Настоящее время.

Среди задержанных: Илья Азар, журналист Новой газеты, Александр Поливанов, журналист Медузы и Sports.ru, сатирик Виктор Шендерович, кинокритик Анна Наринская, Иван Уржанов, главный редактор издания Амурские волны, Григорий Туманов, главный редактор издания Батенька, да вы трансформер, Павел Каныгин, журналист Новой газеты, журналист и блогер Виктория Ивлиева, Андрей Борзенко, бывший журналист Коммерсанта, Дождя и Медузы.

В пятницу, 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.

Голунов известен своими журналистскими расследованиями.

В его последнем большом материале рассказывалось о том, как микрофинансовые организации отбирают жилье у должников.

Кроме того, он писал о переделе рынка похоронных услуг, а также делал расследование о родственниках вице-мэра Москвы Петра Бирюкова.

«Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого», — заявили в Медузе.